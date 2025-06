Iniettare con la siringa nei cruciverba: la soluzione è Inoculare

Home / Soluzioni Cruciverba / Iniettare con la siringa

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Iniettare con la siringa' è 'Inoculare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INOCULARE

Curiosità e Significato... La soluzione Inoculare di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Inoculare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Inoculare? Iniettare con la siringa significa somministrare un farmaco o una sostanza nel corpo usando uno strumento apposito. La parola corretta è inoculare, che deriva dal latino e indica l'atto di introdurre un principio attivo, un vaccino o una sostanza terapeutica sotto pelle o in altri tessuti. È un termine comune in medicina e in ambito veterinario, fondamentale per trattamenti e prevenzione delle malattie.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La parte penetrante della siringaSi fa con la siringaLa parte penetrante di una siringaSi praticano con la siringaCompleta la siringa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Iniettare con la siringa", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

O Otranto

C Como

U Udine

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

P M E A R A N E G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PERGAMENA" PERGAMENA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.