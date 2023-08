Si fa con la siringa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa con la siringa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PUNTURA

Scout, viene trovato morto in un tempio protestante, con una siringa in mano. tutto fa pensare che non si tratti di un'overdose ma di un omicidio sotto mentite... Scala del dolore delle punture di insetto di schmidt è una scala per misurare l'intensità del dolore percepito in seguito alla puntura di diverse specie di...