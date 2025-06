Impegnano l automobilista nei cruciverba: la soluzione è Curve

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Impegnano l automobilista' è 'Curve'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CURVE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Curve? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Curve.

Perché la soluzione è Curve? La parola curve indica le svolte o pieghe presenti sulla strada che richiedono attenzione e abilità alla guida. Sono impegni per l'automobilista, che deve adattare velocità e direzione per attraversarle in sicurezza. Conoscere bene le curve permette di guidare in modo più sicuro e fluido, evitando rischi e incidenti lungo il percorso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Impone all automobilista di fermarsiImpegnano chi va a scuolaVi dorme l automobilistaDeve fermarsi a farlo l automobilista in riservaSi deprezza quella dell automobilista colto a guidare ubriaco

Se ti sei imbattuto nella definizione "Impegnano l automobilista", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

U Udine

R Roma

V Venezia

E Empoli

