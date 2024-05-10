Si deprezza quella dell automobilista colto a guidare ubriaco

Home / Soluzioni Cruciverba / Si deprezza quella dell automobilista colto a guidare ubriaco

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Si deprezza quella dell automobilista colto a guidare ubriaco' è 'Patente A Punti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PATENTE A PUNTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si deprezza quella dell automobilista colto a guidare ubriaco" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si deprezza quella dell automobilista colto a guidare ubriaco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Patente A Punti? La patente a punti è un sistema che assegna un punteggio ai conducenti, penalizzandoli in caso di infrazioni come la guida in stato di ebbrezza. Quando si commette un illecito, i punti diminuiscono, mettendo a rischio il diritto di guidare. Se si accumulano troppi punti, la patente può essere sospesa o revocata. Questo metodo mira a incentivare comportamenti corretti e a garantire la sicurezza stradale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Si deprezza quella dell automobilista colto a guidare ubriaco nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Patente A Punti

La definizione "Si deprezza quella dell automobilista colto a guidare ubriaco" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si deprezza quella dell automobilista colto a guidare ubriaco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Patente A Punti:

P Padova A Ancona T Torino E Empoli N Napoli T Torino E Empoli A Ancona P Padova U Udine N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si deprezza quella dell automobilista colto a guidare ubriaco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il permesso di guida introdotto nel 2003Parte dell uovo che non si mangiaSi effettua prima dell esameVi si incontrano gli ospiti dell hotelLocalità che si affaccia sul Golfo dell AsinaraSi interessano dell andamento dei titoli