Impallidito nei cruciverba: la soluzione è Sbiancato

SBIANCATO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Sbiancato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Sbiancato.

Perché la soluzione è Sbiancato? Impallidito descrive un cambiamento di colore della pelle, che diventa pallida o biancastra, spesso a causa di paura, shock o malattia. È come quando il volto si smagrisce e perde colore, mostrando una sfumatura più chiara del normale. In modo figurato, può indicare anche qualcosa di sbiadito o privo di vivacità. Una parola semplice per descrivere uno stato di evidente pallore.

S Savona

B Bologna

I Imola

A Ancona

N Napoli

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

O D N A N S E C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONDENSA" CONDENSA

