Impallidito schiarito

Mezuzah, in ebraico , "stipite" (della porta), plurale (mezuzot), è un oggetto rituale ebraico, consistente in una pergamena (claf) su cui sono stilati i passi della Torah corrispondenti alle prime due parti dello Shemà, preghiera fondamentale della religione ebraica (Deuteronomio 6:4-9 e Deuteronomio 11:13-21); solitamente essa viene racchiusa in un apposito contenitore.