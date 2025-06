Il vessillo di chi si arrende nei cruciverba: la soluzione è Bandiera Bianca

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Il vessillo di chi si arrende' è 'Bandiera Bianca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BANDIERA BIANCA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Bandiera Bianca più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Bandiera Bianca.

Perché la soluzione è Bandiera Bianca? La bandiera bianca simbolizza la resa o la sconfitta, un gesto di pace e abbandono delle ostilità. Tradizionalmente, viene issata per indicare che si rinuncia a combattere, chiedendo tregua o rispetto. È un segno universale di cessazione delle ostilità, spesso usato in guerra o in situazioni di confronto. In breve, rappresenta il momento in cui si decide di fermarsi e abbassare le armi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L alza chi si arrendeNon si arrende alle difficoltàSi arrende alla stanchezzaLe alza chi si arrendeChi lo disse la guardia muore ma non si arrende

