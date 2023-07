Non si arrende alle difficoltà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non si arrende alle difficoltà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TENACE

Significato/Curiosita : Non si arrende alle difficolta

(anche per questo è un ottimo cane da caccia). è determinato e non si arrende alle difficoltà. necessita di passeggiate quotidiane conformi al suo temperamento:... Di il giardiniere tenace, su open library, internet archive. (en) il giardiniere tenace, su goodreads. (en) il giardiniere tenace, su musicbrainz, metabrainz... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

