TERZIARIO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Terziario? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Terziario.

Perché la soluzione è Terziario? Il settore dei servizi, chiamato anche terziario, comprende tutte le attività che offrono assistenza, supporto e servizi a persone e aziende, come commercio, turismo, trasporti e comunicazioni. È il comparto che si occupa di facilitare la vita quotidiana e l'economia, senza produrre beni materiali. In sostanza, rappresenta la parte più dinamica e in crescita dell'economia moderna.

Hai davanti la definizione "Il settore dei servizi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

E Empoli

R Roma

Z Zara

I Imola

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

