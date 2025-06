Il passaggio di un suono da un grado all altro della scala naturale nei cruciverba: la soluzione è Diatonia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il passaggio di un suono da un grado all altro della scala naturale' è 'Diatonia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIATONIA

Perché la soluzione è Diatonia? La diatonia indica il passaggio di un suono da un grado all’altro della scala naturale, creando melodie armoniose e bilanciate. È alla base della musica occidentale, caratterizzando le melodie più comuni e riconoscibili. In pratica, rappresenta la struttura che permette alle note di muoversi in modo coerente e piacevole. La diatonia è quindi il cuore della musica armonica e melodica che ascoltiamo ogni giorno.

D Domodossola

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

N Napoli

I Imola

A Ancona

