La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il nome della Angiolini' è 'Ambra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMBRA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Ambra più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ambra.

Perché la soluzione è Ambra? Il nome Ambra deriva dalla preziosa resina fossile dall'aspetto dorato e profumato, utilizzata fin dall'antichità in profumeria e artigianato. Simbolo di luce, eleganza e calore, Ambra rappresenta anche un nome femminile molto apprezzato in Italia. La sua dolcezza e raffinatezza la rendono un’icona di stile e charme, perfetta per chi desidera trasmettere eleganza e vitalità.

Se "Il nome della Angiolini" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

