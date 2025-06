Il marsupiale americano con il pollice opponibile nei cruciverba: la soluzione è Opossum

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il marsupiale americano con il pollice opponibile' è 'Opossum'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OPOSSUM

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Opossum? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Opossum.

Perché la soluzione è Opossum? L'opossum è un mammifero marsupiale originario delle Americhe, noto per la sua coda prensile e il pollice opponibile, che gli permette di afferrare oggetti con abilità. È famoso anche per il suo comportamento di giocare morto in situazioni di stress. Un animale affascinante e adattabile, simbolo della fauna selvaggia del continente americano.

Hai davanti la definizione "Il marsupiale americano con il pollice opponibile" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

