Il marsupiale americano in grado di fingersi morto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il marsupiale americano in grado di fingersi morto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OPOSSUM

Significato/Curiosita : Il marsupiale americano in grado di fingersi morto

Comunemente opossum (opossum o opossi al plurale), o anche sarìga. ne esistono 75 specie, distribuite in 11 generi. le più comuni sono l'opossum comune e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il marsupiale americano in grado di fingersi morto : marsupiale; americano; grado; fingersi; morto; marsupiale americano; marsupiale che procede a balzi; Il marsupiale detto anche opossum; Graziosissimo marsupiale australiano; marsupiale isolano australiano: diavolo della __; Paese sudamericano con vasti giacimenti di litio; Un forte e massiccio cane americano ; Un piede americano ; Bussava una volta in un film americano del 1950; Uccello sudamericano ; grado livello in ambito morale; Lo è chi si tiene sempre aggiornato malgrado l età; Il primo grado militare; Non di buon grado ; Indica il grado Fahrenheit; Il morto è tra Israele e Giordania; morto d invidia; Dipinse un famoso Cristo morto ; Dipinse un Cristo morto ; Quelli del Mar morto riportano passi biblici;

