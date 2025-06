Il Gianni autore de La torta in cielo nei cruciverba: la soluzione è Rodari

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Gianni autore de La torta in cielo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il Gianni autore de La torta in cielo' è 'Rodari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RODARI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Rodari? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Rodari.

Perché la soluzione è Rodari? Rodari è uno dei più grandi scrittori italiani, noto per aver rivoluzionato la letteratura per ragazzi con le sue storie fantasiose e piene di insegnamenti. La sua creatività e il suo modo di raccontare il mondo hanno ispirato generazioni, lasciando un'impronta indelebile nel panorama culturale italiano. Ricordarlo significa celebrare l’immaginazione e la passione per le parole che educano e divertono allo stesso tempo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Gianni, l autore de Le avventure di CipollinoIl Khalil autore de Il ProfetaIl Gianni autore delle Favole al telefonoRichard l autore de Il marito affettuosoIl commediografo autore de La cantatrice calva

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Il Gianni autore de La torta in cielo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

O Otranto

D Domodossola

A Ancona

R Roma

I Imola

A C I N L O V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CALVINO" CALVINO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.