La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il genere dell orango' è 'Pongo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PONGO

Curiosità e Significato... La parola Pongo è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pongo.

Perché la soluzione è Pongo? Il termine pongo si riferisce all'animale noto come orango, un grande primate che vive nelle foreste del Sud-Est asiatico. La parola può anche indicare una sostanza modellabile utilizzata in ambito artistico e terapeutico, chiamata proprio pongo. In entrambi i casi, il termine richiama qualcosa di versatile e significativo, che spazia dall’ambiente naturale alle attività creative.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il genere dell orango", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

