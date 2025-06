Il fatto di non saper fare nei cruciverba: la soluzione è Incapacità

INCAPACITÀ

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 10 lettere Incapacità: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Incapacità? Incapacità indica l'assenza di abilità o competenze per svolgere un determinato compito. È la condizione di chi non riesce a fare qualcosa perché manca di capacità, formazione o esperienza. Spesso si usa per descrivere limiti personali o situazioni in cui ci si sente incapaci di affrontare una sfida. Riconoscere l'incapacità può essere il primo passo per migliorarsi e superare gli ostacoli.

I Imola

N Napoli

C Como

A Ancona

P Padova

A Ancona

C Como

I Imola

T Torino

À -

