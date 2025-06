Ha sostituito la cartella nei cruciverba: la soluzione è Zainetto

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ha sostituito la cartella' è 'Zainetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ZAINETTO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Zainetto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Zainetto.

Perché la soluzione è Zainetto? Zainetto indica una piccola cartella portatile, solitamente usata dai bambini o per occasioni informali, che si indossa sulle spalle. È un accessorio pratico e leggero, perfetto per trasportare libri, quaderni o oggetti personali in modo comodo e ordinato. Quindi, quando si parla di sostituire la cartella, spesso ci si riferisce a questo pratico e compatto contenitore.

Ha sostituito ASA e DIN
Ente locale che ha sostituito alcune province
Ha sostituito l ILOR
Ha sostituito la bolla d accompagnamento
Ha sostituito Alitalia

La definizione "Ha sostituito la cartella" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Z Zara

A Ancona

I Imola

N Napoli

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

D R S R E T E O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DISERTORE" DISERTORE

