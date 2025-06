Grossi ragni dalla croce sul dorso nei cruciverba: la soluzione è Epeire

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Grossi ragni dalla croce sul dorso' è 'Epeire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EPEIRE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Epeire? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Epeire.

Perché la soluzione è Epeire? Epeire è il termine che indica un tipo di ragno appartenente alla famiglia degli Araneidae. Questi ragni sono noti per le loro ragnatele a forma di imbuto e spesso si trovano sulle piante o sui muri. Il nome deriva dal latino Epeira, e sono riconoscibili per la loro dimensione ridotta e il corpo compatto. In natura, svolgono un ruolo importante nel controllo degli insetti, contribuendo all'equilibrio dell'ecosistema.

Se "Grossi ragni dalla croce sul dorso" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

