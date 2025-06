Grande città sulla Loira nei cruciverba: la soluzione è Tours

TOURS

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Tours? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Tours.

Perché la soluzione è Tours? Tours è una grande città situata sulla valle della Loira in Francia, famosa per il suo ricco patrimonio storico e culturale. Nota per i castelli, le architetture medievali e i musei, rappresenta un importante centro turistico e culturale della regione. La sua posizione strategica e il fascino antico la rendono una meta ideale per chi desidera scoprire la storia e la bellezza di questa parte di Francia.

Hai davanti la definizione "Grande città sulla Loira" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

