Fra Veronesi e Padovani nei cruciverba: la soluzione è Vicentini

Home / Soluzioni Cruciverba / Fra Veronesi e Padovani

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Fra Veronesi e Padovani' è 'Vicentini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VICENTINI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Vicentini più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Vicentini.

Perché la soluzione è Vicentini? I Vicentini sono gli abitanti di Vicenza, città del Veneto famosa per il suo patrimonio artistico e architettonico. Il termine rappresenta l’identità e la cultura di questa comunità, riconoscibile anche attraverso tradizioni, dialetto e gastronomia. Conoscere i Vicentini significa scoprire un pezzo autentico del patrimonio italiano, fatto di storia, arte e calore umano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Bellunesi e padovaniLo stesso che veronesiL Istituto fondato da Umberto VeronesiIl libro di Sandro Veronesi Premio Strega 2020Un eccellenza dei vignaioli veronesi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Fra Veronesi e Padovani"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

V Venezia

I Imola

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

N Napoli

I Imola

A O T L E B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BELATO" BELATO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.