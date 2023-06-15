Lo stesso che veronesi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo stesso che veronesi' è 'Scaligeri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCALIGERI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo stesso che veronesi" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo stesso che veronesi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Scaligeri? I Scaligeri furono una famiglia di signori di Verona, noti per aver governato la città nel Medioevo. La loro presenza ha lasciato un'impronta significativa sulla storia e l'architettura locale. Il termine è spesso associato a personaggi storici e alla cultura veronese. La loro influenza si riflette nelle opere e nelle tradizioni della città, che ancora oggi ne celebrano il ruolo storico.

Lo stesso che veronesi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Scaligeri

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo stesso che veronesi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo stesso che veronesi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Scaligeri:

S Savona C Como A Ancona L Livorno I Imola G Genova E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo stesso che veronesi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

