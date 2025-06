Felino noto anche col nome di gattopardo nei cruciverba: la soluzione è Ocelot

Home / Soluzioni Cruciverba / Felino noto anche col nome di gattopardo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Felino noto anche col nome di gattopardo' è 'Ocelot'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OCELOT

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Ocelot più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ocelot.

Perché la soluzione è Ocelot? L'ocelot è un felino selvatico di medie dimensioni, noto anche come gattopardo per le sue macchie distintive. Originario delle foreste dell’America Centrale e del Sud, si distingue per il suo manto maculato e la natura furtiva. Questo animale rappresenta l’equilibrio tra eleganza e agilità nella natura, ricordandoci quanto sia preziosa la biodiversità del nostro pianeta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Insetto noto comunemente col nome di pappatacioUn pesce noto anche col nome di GirellaUn noto casato fiorentino che dà il nome a un prestigioso hotelAltro nome con cui è noto lo squalo elefanteNoto biscotto dal nome di pianta

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Felino noto anche col nome di gattopardo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

O Otranto

C Como

E Empoli

L Livorno

O Otranto

T Torino

G I A O U T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GUARITO" GUARITO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.