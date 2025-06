Effettuano corse in città nei cruciverba: la soluzione è Autobus

AUTOBUS

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Autobus, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Autobus? Gli autobus sono veicoli che effettuano corse in città, trasportando persone da un punto all'altro del centro urbano e delle zone periferiche. Sono un mezzo di trasporto pubblico molto diffuso, pratico e sostenibile, ideale per muoversi velocemente senza usare l'auto privata. Con le loro linee regolari, gli autobus rendono più accessibili e vivibili le aree urbane, facilitando gli spostamenti quotidiani di milioni di cittadini.

A Ancona

U Udine

T Torino

O Otranto

B Bologna

U Udine

S Savona

