Dipinse II balcone nei cruciverba: la soluzione è Manet

Home / Soluzioni Cruciverba / Dipinse II balcone

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Dipinse II balcone' è 'Manet'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANET

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 5 lettere Manet: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Manet? Manet si riferisce al celebre pittore francese Édouard Manet, figura di spicco dell'impressionismo. La sua arte ha rivoluzionato il modo di rappresentare la realtà, unendo realismo e innovazione stilistica. Conosciuto per capolavori come Colazione sull'erba, Manet ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dell'arte moderna, contribuendo a definire un nuovo linguaggio visivo. La sua influenza è ancora visibile nelle opere contemporanee.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Dipinse II pifferaioII Cortés conquistadorIl Vincent che dipinse I mangiatori di patateDipinse Il pifferaioDipinse Ave Maria a trasbordo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Dipinse II balcone", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

N Napoli

E Empoli

T Torino

A R I S C I N T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CRISTIANI" CRISTIANI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.