Dipinse II pifferaio nei cruciverba: la soluzione è Manet

Home / Soluzioni Cruciverba / Dipinse II pifferaio

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Dipinse II pifferaio' è 'Manet'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANET

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Manet più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Manet.

Perché la soluzione è Manet? Manet si riferisce al pittore francese Édouard Manet, figura chiave dell'Impressionismo. La sua arte ha rivoluzionato il mondo della pittura, introducendo uno stile più realistico e innovativo rispetto alle tradizioni accademiche. Con le sue opere, come Luncheon on the Grass, ha aperto nuove strade espressive, lasciando un segno indelebile nel panorama artistico mondiale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Dipinse Il pifferaioII Cortés conquistadorIl Vincent che dipinse I mangiatori di patateQuelli di Hamelin seguirono il famoso pifferaioDipinse Ave Maria a trasbordo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Dipinse II pifferaio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

N Napoli

E Empoli

T Torino

A I D F A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FAIDA" FAIDA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.