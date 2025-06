Differenza, residuo nei cruciverba: la soluzione è Resto

RESTO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Resto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Resto.

Perché la soluzione è Resto? Restò indica ciò che rimane dopo aver sottratto o diviso qualcosa. È il valore che si ottiene come residuo quando si fa una divisione o una sottrazione, come ad esempio nel calcolo del resto di una divisione. Insomma, rappresenta ciò che resta indietro, il pezzo che non si può suddividere ulteriormente. È un termine molto usato in matematica e anche nella vita di tutti i giorni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La differenza fra sei e setteUna certa differenzaResiduo delle olive spremuteResiduo secco lasciato dall acqua marinaDifferenza diversità

R Roma

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

