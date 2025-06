Così è il moderno carro da guerra nei cruciverba: la soluzione è Armato

Home / Soluzioni Cruciverba / Così è il moderno carro da guerra

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Così è il moderno carro da guerra' è 'Armato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARMATO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Armato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Armato.

Perché la soluzione è Armato? Armato significa essere fornito di armi o strumenti per difendersi o attaccare. Può riferirsi sia a persone, come soldati armati, sia a oggetti, come un carro armato, che è un veicolo blindato da guerra. La parola trasmette l'idea di preparazione e forza, rendendo chi la possiede pronto a fronteggiare situazioni di conflitto o sfida. È un termine che evoca potenza e sicurezza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Così è anche chiamato il greco modernoCosì è detto il moderno motociclistaCosì è anche detto il crampo degli scrivaniCosì è l abito cucito addossoCosì e la voce di chi grida

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Così è il moderno carro da guerra" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

R Roma

M Milano

A Ancona

T Torino

O Otranto

A E O M N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MOENA" MOENA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.