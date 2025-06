Corso di gruppo in piscina nei cruciverba: la soluzione è Acquagym

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Corso di gruppo in piscina' è 'Acquagym'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACQUAGYM

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Acquagym più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Acquagym.

Perché la soluzione è Acquagym? L’ACQUAGYM è un’attività di fitness svolta in piscina, ideale per migliorare la forma fisica e tonificare i muscoli in modo dolce e efficace. Grazie ai movimenti eseguiti nell’acqua, si combinano esercizi di resistenza e rilassamento, rendendo l’allenamento piacevole e accessibile a tutti. Un modo divertente e salutare per mantenersi in forma, anche in gruppo.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Corso di gruppo in piscina", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

C Como

Q Quarto

U Udine

A Ancona

G Genova

Y Yacht

M Milano

