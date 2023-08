È stato il suo principale avversario nel 22 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È stato il suo principale avversario nel 22. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LECLERC

Significato/Curiosità : È stato il suo principale avversario nel 22

Charles Leclerc è stato il principale avversario nella stagione di Formula 1 del 2022 per il campione del mondo in carica. Pilota monegasco di talento, Leclerc corre per il team Ferrari ed è noto per la sua guida audace e competitiva. Nel corso della stagione, ha dimostrato di essere una minaccia costante per il campione in carica, mettendo in scena delle emozionanti battaglie in pista. La rivalità tra i due piloti ha reso la stagione ancora più avvincente, con entrambi che hanno lottato per le vittorie e i punti in ogni gara. Il loro duello ha catturato l'attenzione degli appassionati di Formula 1 in tutto il mondo e ha aggiunto un ulteriore livello di eccitazione al campionato.

