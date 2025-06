Conduce il cavallo durante una gara nei cruciverba: la soluzione è Fantino

Home / Soluzioni Cruciverba / Conduce il cavallo durante una gara

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Conduce il cavallo durante una gara' è 'Fantino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FANTINO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Fantino? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Fantino.

Perché la soluzione è Fantino? Il termine fantino indica la persona che conduce e guida un cavallo durante le competizioni di ippica, come le corse di trotto o di galoppo. È l’addestratore che si siede sulla sella e gestisce il cavallo per ottenere le migliori prestazioni. In sostanza, il fantino è il protagonista che, con abilità e equilibrio, accompagna il destriero verso la vittoria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Le calcolano i cronometristi durante e a fine garaCosi è un cavallo pronto per una gara di galoppoDichiarazione di ritiro di un cavallo dalla garaUn accordo fraudolento durante una gara d appaltoGara ciclistica in salita contro il tempo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Conduce il cavallo durante una gara"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

R A I G N I I D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GIARDINI" GIARDINI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.