Le calcolano i cronometristi durante e a fine gara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le calcolano i cronometristi durante e a fine gara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross .

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MEDIE

Significato/Curiosità : Le calcolano i cronometristi durante e a fine gara

Durante una gara, i cronometristi registrano i tempi di ogni concorrente o squadra. Possono farlo manualmente utilizzando cronometri olettronici o con sistemi automatizzati come sensori di cronometraggio a infrarossi o transponder. Questi dispositivi registrano i tempi di ogni partenza, arrivo o punto di controllo lungo il percorso. I tempi intermedi possono essere presi a intervalli regolari, come ogni chilometro in una corsa su strada o ogni giro in una gara di atletica leggera. I cronometristi possono anche registrare il tempo finale della gara di ogni concorrente. Una volta che la gara è terminata, i cronometristi possono calcolare diverse medie, a seconda dello sport o dell'evento.

