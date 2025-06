Con i giusti requisiti, adatte nei cruciverba: la soluzione è Idonee

IDONEE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Idonee, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Idonee? Idonee indica qualcosa che è adatto, appropriato o conforme ai requisiti richiesti. Quando si dice che qualcosa è idonee, si sottolinea che soddisfa le condizioni necessarie per essere utilizzato o considerato valido in un dato contesto. È un termine comune in ambito legale, lavorativo o amministrativo, dove garantisce che determinate norme o criteri siano stati rispettati. In breve, significa che qualcosa è perfettamente compatibile e pronta all’uso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:du rôle: lo ha chi ha tutti i requisiti giustiForniti dei requisitiFornita dei requisitiLe corregionali di GiustiGiusti e onesti nel giudicare

Se "Con i giusti requisiti, adatte" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

E Empoli

A S C U L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCUOLA" SCUOLA

