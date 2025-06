Che fai tu, luna, in …? così ha inizio una lirica di Leopardi nei cruciverba: la soluzione è Ciel

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Che fai tu, luna, in …? così ha inizio una lirica di Leopardi' è 'Ciel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIEL

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Ciel? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Ciel.

Perché la soluzione è Ciel? CIEL è la parola francese per cielo, l’immensa distesa sopra di noi che rappresenta il firmamento e l’atmosfera. Nel contesto della poesia di Leopardi, richiama l’idea di un cielo silenzioso e misterioso, simbolo di infinito e di sogni irraggiungibili. Un elemento naturale che ha ispirato artisti e poeti a riflettere sull’umana condizione e sugli aspetti più profondi della vita.

C Como

I Imola

E Empoli

L Livorno

