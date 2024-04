La Soluzione ♚ Buona carta al bridge

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Buona carta al bridge. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ATOUT

Curiosità su Buona carta al bridge: Le regole. per esempio le regole di torneo per il bridge contratto sono pubblicate dalla world bridge federation e da organismi locali nei vari paesi —... Il bridge è un gioco di carte, diffuso a livello mondiale, di cui si organizzano tornei, nazionali e internazionali, campionati mondiali e olimpiadi: ogni giorno vengono organizzate numerosissime competizioni di bridge duplicato a vari livelli, dai piccoli tornei serali nei club ai campionati nazionali e mondiali. Giocato da quattro giocatori che formano due coppie contrapposte, il gioco è composto di due fasi, la dichiarazione (o licitazione) e il gioco della carta. La dichiarazione termina con un contratto, vale a dire con l'impegno da parte di una delle due coppie di conseguire un determinato numero di prese (sottintendendo la base ...

