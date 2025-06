Bianchi come certi fiocchi nei cruciverba: la soluzione è Nivei

NIVEI

Perché la soluzione è Nivei? NIVEI è un termine che si riferisce a fiocchi di neve o cristalli di ghiaccio, richiamando la delicatezza e la purezza di questi elementi naturali. Spesso usato in ambito poetico o descrittivo, evoca immagini di leggerezza e freschezza. La parola si inserisce nel mondo delle metafore legate alla neve, sottolineando qualcosa di fragile e bello da ammirare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Modesti come certi compensiPuò essere varia in certi spettacoliGli indesiderati abitatori di certi castelliPunteggiano certi tessutiLa tipica bottiglia allungata per vini bianchi

N Napoli

I Imola

V Venezia

E Empoli

I Imola

