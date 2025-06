La ruota vi gira attorno nei cruciverba: la soluzione è Asse

ASSE

Curiosità e Significato di Asse

La parola Asse è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Asse.

Perché la soluzione è Asse? ASSE indica un elemento centrale che collega o sostiene altre parti, come l'asse di una ruota che permette il suo movimento. In senso più ampio, rappresenta il punto di riferimento attorno a cui tutto gira o si svolge. È un termine che richiama stabilità e connessione, fondamentale in meccanica e in molte metafore sulla vita. Insomma, l’asse è ciò che tiene tutto in equilibrio e in rotazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tavola di legnoStrada con intenso trafficoTavola d equilibrioVi si giraIl cardine vi gira dentroL astronomo greco che sostenne che la Terra ruota attorno al Sole

Come si scrive la soluzione Asse

Hai davanti la definizione "La ruota vi gira attorno" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

S Savona

S Savona

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C R S A O Mostra soluzione



