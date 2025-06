Animale come il colubro e il cervone nei cruciverba: la soluzione è Serpente

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Animale come il colubro e il cervone' è 'Serpente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SERPENTE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Serpente, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Serpente? Il termine serpente indica un rettile senza zampe con un corpo allungato e flessibile. Spesso associato a simbolismi di saggezza, pericolo o inganno, il serpente si trova in molte culture e miti. La parola richiama anche animali come il colubro e il cervone, entrambi serpenti appartenenti alla sua vasta famiglia. È un animale che da sempre affascina e inquieta l’immaginario collettivo.

Hai trovato la definizione "Animale come il colubro e il cervone" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

