La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Agitarsi di sentimenti come la rabbia' è 'Ribollire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIBOLLIRE

Curiosità e Significato... La soluzione Ribollire di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ribollire per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ribollire? Ribollire significa essere molto agitati o pieni di emozioni, come la rabbia o l’ansia, al punto da sembrare in ebollizione. È come quando il nostro cuore o i nostri pensieri sembrano scoppiare per l’intensità delle sensazioni. Una persona che ribolle di emozioni spesso fatica a controllarsi, come un pentolone che bolle senza sosta. Insomma, è un modo figurato per descrivere un forte stato di agitazione interiore.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Agitarsi per commozione o rabbiaRabbia colleraIl più caratteristico sintomo della rabbia negli esseri umaniRabbia stizzaFacile preda della rabbia

Hai trovato la definizione "Agitarsi di sentimenti come la rabbia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

I Imola

B Bologna

O Otranto

L Livorno

L Livorno

I Imola

R Roma

E Empoli

