A loro è dedicata la costa fra Livorno e Piombino nei cruciverba: la soluzione è Etruschi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'A loro è dedicata la costa fra Livorno e Piombino' è 'Etruschi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ETRUSCHI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Etruschi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Etruschi.

Perché la soluzione è Etruschi? Gli Etruschi sono un'antica civiltà che abitò l'Italia centrale, tra il IX e il II secolo a.C., lasciando un ricco patrimonio archeologico e culturale. La loro presenza si concentrava principalmente tra Toscana, Lazio ed Umbria. La domanda fa riferimento alla regione tra Livorno e Piombino, zone che furono influenzate dall’insediamento di questa misteriosa popolazione, simbolo di un passato affascinante e ancora oggetto di studi.

E Empoli

T Torino

R Roma

U Udine

S Savona

C Como

H Hotel

I Imola

