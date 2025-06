Zebre in strada nei cruciverba: la soluzione è Strisce Pedonali

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Zebre in strada' è 'Strisce Pedonali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRISCE PEDONALI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Strisce Pedonali più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Strisce Pedonali.

Perché la soluzione è Strisce Pedonali? Le strisce pedonali sono le linee bianche che si trovano sulle strade e indicano i punti sicuri dove i pedoni possono attraversare. Sono fondamentali per la sicurezza di chi cammina, segnalando alle vetture di rallentare e dare la precedenza. Questi segnali stradali aiutano a prevenire incidenti e garantiscono un attraversamento più sicuro e ordinato per tutti.

La definizione "Zebre in strada" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

S Savona

C Como

E Empoli

P Padova

E Empoli

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

A Ancona

L Livorno

I Imola

