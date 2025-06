Veicoli vecchi e sconquassati nei cruciverba: la soluzione è Catorci

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Veicoli vecchi e sconquassati' è 'Catorci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CATORCI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Catorci? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Catorci.

Perché la soluzione è Catorci? Catorci è un termine colloquiale usato in Italia per indicare veicoli vecchi, malridotti e spesso in cattivo stato. L'origine deriva da catorcio, che richiama qualcosa di rotto o inutilizzabile. Si usa comunemente per descrivere automobili o mezzi di trasporto ormai datati e poco affidabili, simbolo di obsolescenza e trascuratezza. Insomma, un modo colorito per parlare di mezzi logori e senza speranza di riparazione.

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

C Como

I Imola

T E C P A L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PLACATE" PLACATE

