La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Uno stipetto del salotto' è 'Mobile Bar'.

MOBILE BAR

Mobile Bar: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Mobile Bar? Uno stipetto del salotto si riferisce a un mobile compatto e elegante, spesso utilizzato per conservare bottiglie, bicchieri o accessori da bar. Il termine mobile bar indica proprio questo pezzo d’arredo, ideale per creare un angolo dedicato ai drink e all’intrattenimento. Un complemento pratico e di stile, perfetto per impreziosire ogni ambiente domestico con un tocco di charme.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Una pianta da salottoIl pubblico in salottoTavolino rotondo da salottoUno stipetto con le bottiglieOrologio da salotto

Hai trovato la definizione "Uno stipetto del salotto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta.

M Milano

O Otranto

B Bologna

I Imola

L Livorno

E Empoli

B Bologna

A Ancona

R Roma

R P M E I Mostra soluzione



