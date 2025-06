Una mordace frusta letteraria nei cruciverba: la soluzione è Satira

SATIRA

Perché la soluzione è Satira? La satira è una forma di espressione che utilizza l’ironia e il sarcasmo per criticare e mettere in discussione le persone, i comportamenti o le istituzioni. Spesso adottata nella letteratura, nella politica e nel teatro, serve a far riflettere attraverso l’umorismo pungente, evidenziando le contraddizioni della società. È una frusta letteraria che smaschera le storture del mondo, invitando alla riflessione critica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo pseudonimo con cui Giuseppe Baretti nel 700 diresse La frusta letterariaIronia mordaceAlta e nobile forma letterariaOpera letteraria in prosaDiritto di proprietà di un opera letteraria

