BIMESTRE

Curiosità e Significato... La parola Bimestre è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Bimestre.

Perché la soluzione è Bimestre? Un sesto dell'anno si riferisce a un periodo di due mesi e mezzo, ovvero il bimestre. La parola bimestre indica infatti un intervallo di tempo di due mesi consecutivi, spesso usato in contesti scolastici o amministrativi. È un modo semplice e chiaro per suddividere l'anno in parti più piccole e facilmente gestibili. La durata di un bimestre rende il termine molto pratico e diffuso.

La definizione "Un sesto dell anno" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

