I quarti dell anno - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : TRIMESTRI

Significato/Curiosità : I quarti dell anno

I trimestri, noti anche come quarti dell'anno, sono una suddivisione temporale utilizzata per organizzare l'anno in quattro periodi consecutivi di tre mesi ciascuno. Questo sistema di divisione dell'anno è ampiamente utilizzato nelle imprese, nella contabilità e nella pianificazione finanziaria. I trimestri sono spesso designati come Q1, Q2, Q3 e Q4, corrispondenti rispettivamente al primo, secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno. Questa suddivisione aiuta a monitorare e valutare le prestazioni finanziarie, a stabilire obiettivi di vendita e a pianificare le attività aziendali in modo più efficiente. Inoltre, i trimestri sono spesso utilizzati per elaborare rapporti finanziari, per calcolare indicatori di performance e per monitorare le tendenze del mercato nel corso dell'anno.

