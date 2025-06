Un orma nella sabbia nei cruciverba: la soluzione è Norma

Home / Soluzioni Cruciverba / Un orma nella sabbia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un orma nella sabbia' è 'Norma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NORMA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Norma più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Norma.

Perché la soluzione è Norma? La parola norma indica una regola o un criterio stabilito da un'autorità o condiviso dalla società, che orienta comportamenti e pratiche. È ciò che definisce ciò che è accettabile o corretto, garantendo ordine e uniformità. Pensala come una linea guida fondamentale per vivere insieme in modo armonioso e rispettoso. In ogni ambito, la norma aiuta a mantenere il buon senso e la coesione sociale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il recipiente per la sabbia o la farinaSabbia ammucchiata dai ventiMonticello di sabbia ammucchiata dai ventiLe collinette di sabbiaUna miscela di calce e sabbia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Un orma nella sabbia"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

N Napoli

O Otranto

R Roma

M Milano

A Ancona

A H D E I N G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GHIANDE" GHIANDE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.