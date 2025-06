Tutt altro che conciso nei cruciverba: la soluzione è Prolisso

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tutt altro che conciso' è 'Prolisso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROLISSO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Prolisso più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Prolisso.

Perché la soluzione è Prolisso? Prolisso descrive qualcosa di eccessivamente lungo o dettagliato, andando oltre il necessario. È usato per indicare testi, discorsi o spiegazioni che si dilungano troppo, perdendo spesso chiarezza e sintesi. Quando si parla di un discorso prolisso, si intende che si è andati oltre il punto, rendendo difficile seguire il filo del ragionamento. Un esempio di come evitare l'eccesso di parole per essere più efficaci.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Tutt altro che conciso", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

R Roma

O Otranto

L Livorno

I Imola

S Savona

S Savona

O Otranto

