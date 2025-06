Il tipico formaggio olandese con la crosta rossa nei cruciverba: la soluzione è Edam

EDAM

Curiosità e Significato di Edam

Perché la soluzione è Edam? L'Edam è un celebre formaggio olandese caratterizzato dalla sua crosta rossa e compatta. Originario dei Paesi Bassi, è apprezzato per il suo gusto delicato e la consistenza morbida. Spesso usato in tavola o come ingrediente nelle ricette, rappresenta uno dei simboli gastronomici più noti del Nord Europa. Questo formaggio ha conquistato i palati di tutto il mondo grazie alla sua versatilità e tradizione secolare.

Come si scrive la soluzione Edam

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

M Milano

