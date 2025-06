Tende a depositarsi in lavatrici e lavastoviglie nei cruciverba: la soluzione è Calcare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tende a depositarsi in lavatrici e lavastoviglie' è 'Calcare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALCARE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Calcare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Calcare.

Perché la soluzione è Calcare? Il calcare è una sostanza bianca e compatta che si forma quando l'acqua dura, ricca di minerali come calcio e magnesio, si riscalda o evapora. Si deposita su superfici e all’interno di elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie, riducendo l’efficienza e causando malfunzionamenti. Per evitarlo, è importante utilizzare appositi addolcitori o prodotti anticalcare.

Hai trovato la definizione "Tende a depositarsi in lavatrici e lavastoviglie" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

