Svenimento o dolore improvviso nei cruciverba: la soluzione è Malore

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Svenimento o dolore improvviso' è 'Malore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MALORE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Malore più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Malore.

Perché la soluzione è Malore? Il termine malore indica un improvviso episodio di disagio o malessere che può coinvolgere il corpo, come svenimenti o dolori acuti. Può essere causato da vari fattori, tra cui problemi cardiaci, circolatori o neurologici. Riconoscere un malore è fondamentale per intervenire tempestivamente e garantire la sicurezza di chi ne è colpito, sottolineando l'importanza di conoscere i segnali di allarme.

M Milano

A Ancona

L Livorno

O Otranto

R Roma

E Empoli

